أحمد موسى: الخطيب أسطورة محبوب من جماهير الأهلي والزمالك

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة شكر وتقدير للأجهزة الأمنية بعد موافقتها على زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي في المباراة المرتقبة بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، مباراة ذهاب نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد، بحضور جماهيري رسمي 50 ألف مشجع.

وقال موسى خلال برنامجه (على مسؤوليتي):" بشكر الأجهزة الأمنية بعد موافقتها على زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، نتمنى تكون الجماهير على مستوى الحدث وتخرج المباراة في أفضل صورة لها خاصة وأن الملايين الدنيا كلها سوف تشاهد اللقاء".

أضاف:" الكل عاوز يساعد النادي الأهلي لزم نكون مطمئنين محدش ضد الأهلي ولكن في النهاية يأتي دور جمهور الأهلي العظيم، حافظوا على ناديكم وعلى روحكم الرياضية وقدموا الصورة الإيجابية عن نادينا".

أكمل:" الأهلي سيفتتح فرعه الجديد في التجمع الخامس، أتمنى من الخطيب أن يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي قبل نهائي إفريقيا عن الروح الرياضية هذا الرجل هل حد سمعه من قبل على مدار تاريخه خرج عن النص بلفظ خادش أو سباب من وهو ناشئ وأحسن لاعب في إفريقيا وأول من فاز بجائزة الكرة الذهبية في مصر وإفريقيا".

أتم:" الخطيب بالمناسبة تقريبًا لو المعلومة صحيحة لم يتلقى أي بطاقة حمراء طوال تاريخه وفي مناسبة سابقة اعتذر لحكم، الخطيب أسطورة محبوب من الكل جماهير الأهلي والزمالك ولم يتلفظ ضده أي مشجع بأي شتيمة بسبب أخلاقياته".