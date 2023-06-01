رئيس حى حدائق القبة يغلق ورشة نجارة استجابة لشكوى الأهالى

شن رئيس حي حدائق القبة، محمد عبدالوهاب، حملة بالتعاون مع إدارات المحال والمرافق والبيئة والتموين والإسكان، للتعامل الفورى مع بلاغات وشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتقديم أفضل الخدمات لأهالي كل الأحياء بمناطق القاهرة الأربعة.

أكد عبدالوهاب، اليوم الخميس، غلق وتشميع ورشة نجارة، بشارع حسن الشيمي، إستجابة لأهالي المنطقة، موضحاً أن شكواهم متضمنة أن الورشة تصدر أصوات مزعجة خلال فترات طويلة، لذا اتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازم حيال المخالفة وأغلق المكان.

وأشار إلى إيقاف أعمال بدون تصريح بالعقار رقم 146 بشارع الساقية بنطاق حي حدائق القبة، موضحاً أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بالتدخل السريع والتصدى لمخالفي البناء وتحرير المحاضر اللازمة.

ونوه رئيس حي حدائق القبة، بإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع البابلي، فور تلقي غرفة العمليات بالحى بلاغا من الأهالى بتدفق المياه فى الشارع نتيجة لكسرها، لافتا إلى تغير الوصلات الفرعية للمياه بعقارات شارع أحمد رفاعي من ترعة حمزة بمعرفة الجهات المختصة، وإعادة الشيء لأصله.