نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو تنفصل عن مدربها سيباستيان زاكس

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قررت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو الانفصال عن مدربها سيباستيان زاكس، بعد 5 أشهر من التعاون بينهما.

وقررت رادوكانو الاستعانة باللاعب الألماني السابق في ديسمبر الماضي ، لكنها سرعان ما أعلنت فك الارتباط به.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تغريدة لرادوكانو على حسابها الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، حيث كتبت "لقد استمتعت حقا بتدريب سيب والعمل معه، ومن المؤسف أن الظروف جعلت من غير المجدي لكل منا الاستمرار في الوقت الحالي وقررنا الانفصال. أتمنى له كل التوفيق والتقدم للأمام".

وابتعدت رادوكانو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2021، عن الملاعب في الوقت الحالي، وربما تغيب عن معظم الموسم الحالي بعد الجراحة التي خضعت لها في معصمها وكاحلها.

ويعد زاكس هو المدرب الخامس لرادوكانو خلال عامين، بعد نايجل سيرز وأندرو ريتشاردسون وتوربين بيلتز وديمتري تورسونوف.

وسبق لزاكس صاحبة الـ31 عاما تدريب اللاعبة السويسرية بليندا بنسيتش، حينما توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021.

وشملت الفترة القصيرة التي قضاها زاكس مع رادوكانو خوضها بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.