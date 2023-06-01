انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين باستاد القاهرة

انطلقت اليوم " الخميس " فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين (٢٠٢٢/٢٠٢٣) للزوجي والسولو وذلك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 1 إلى 10 يونيه الجاري بصالة 4 وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحادين الدولي لكرة السرعة الدائرية والمصري.

وتقام البطولة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 نادي من الهيئات الرياضية .

وكان اتحاد كرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب قد كشف عن مشاركة 800 لاعبًا ولاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ومن جانبه أكد الخطيب أن البطولة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصري فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة.

وأضاف الخطيب ان الاتحاد بصدد تنظيم عدة بطولات فى الفترة القادمة محليا ودوليا لذلك انه من ضمن اهداف البطولة الأساسية بان يكون شبابنا الإبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد: "أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة مضيفا ان : "جميع البطولات التي أقيمت من قبل حققت نجاحا كبيرا، نتمنى أيضًا نجاح هذه البطولة، تعتبر جميع الأندية أسرة واحدة، سيكون هناك منافسات قوية، حيث يشارك في البطولة محترفين أجانب أقوياء".

واختتم الخطيب بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر والمتواصل، كما يشكر ايضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع موظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة.