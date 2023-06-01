رئيس المركز الأوكراني للحوار: العالم سيشهد كارثة إذا تدخل الناتو في الحرب



قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن العالم سيدخل في كارثة إذا تدخل الناتو في الحرب.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن مناطق بأحياء العاصمة الأوكرانية كييف، شهدت هجمة بعشرة صواريخ صباح اليوم، مشيرًا إلى إسقاطها كافة.

ونوه أن شظايا الصواريخ تسببت في مقتل أكثر من 3 مدنيين منهم سيدة وابنتها، منوهًا أن «أوكرانيا معنية بإشعار الجانب الروسي أن استهداف المدنيين مرفوض».

ولفت إلى أن «شن هجمات في العمق الروسي به عدة رسائل، سواء كان المتسبب فيه القوات الانفصالية أو المعارضة للنظام الروسي من داخل روسيا أو كان ذلك بدعم وتوجيه من أوكرانيا».

وذكر أن الأمر يبعث برسالة أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أرضها، حيث تدعي أوكرانيا أن هناك اقتحامًا بريًا للعمق الروسي، بينما تنفي روسيا ذلك، والضحية دائما بين الجانبين هم المدنيون.