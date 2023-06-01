كوريا الشمالية ترفض الانتقادات الأمريكية بشأن تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ

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رفضت كوريا الشمالية بشدة الانتقادات الموجهة لها من الولايات المتحدة بشأن تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ يحمل قمرا للاستطلاع العسكري أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن كيم يو يونج، شقيقة الحاكم السلطوي كيم يونج أون، القول إن "الولايات المتحدة هي عبارة عن مجموعة من أفراد العصابات الذين سوف يزعمون أنه في حال أطلقت (كوريا الشمالية) قمرا اصطناعيا في مدار فضائي عبر منطاد، فهذا غير قانوني وينطوي على تهديد".

وأدانت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة التي أجرتها كوريا الشمالية. ويتهمون كوريا الشمالية باستخدام تقنية مرتبطة بشكل مباشر بصواريخها الباليستية العابرة للقارات .

وتمنع قرارات الأمم المتحدة البلاد من إجراء أي عمليات إطلاق بمثل تلك الصواريخ، والتي يمكنها، على حسب التصميم، أن تحمل رأسا حربيا نوويا.

وأجرت كوريا الشمالية عدة مرات تجارب صاروخية باليستية بما في ذلك في مناسبات عدة العام الجاري.