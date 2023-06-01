تشهد المملكة الأردنية، احتفالات مهيبة في مختلف المحافظات؛ بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، على السعودية رجوة آل سيف، اليوم الخميس، في حفل يحضره ملوك ورؤساء والعديد من أفراد الأسر الملكية والشخصيات من داخل في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان.



وبدأت الوفود الرسمية في الوصول إلى المملكة الأردنية لمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في احتفالات زفاف ابنهما.



ورصدت "سكاي نيوز عربية" حركة نشطة للطائرات العسكرية والمواكب الرسمية في مطار الملكة علياء الدولي، بالعاصمة عمّان ما يؤكد بدء وصول الوفود الرسمية.



وكان أول الواصلين، اليوم الخميس، ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني شاه ملك ماليزيا رعاية الدين المصطفى بالله في بيت الأردن.



كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل.



ووفق مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"سكاي نيوز عربية" فمن المتوقع أن يحضر الزفاف أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة الملكية الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.



• وقبل ساعات قليلة من الزفاف الملكي، نقدم لكم أبرز المعلومات عن ملكة الأردن المنتظرة "رجوة" عروس ولي العهد؟



- سعودية الجنسية

- وُلدت في الرياض في 28 أبريل 1994

- يعود أصل عائلتها آل سيف إلى سدير السعودية نسبة لقبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

- والدها خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري

- هي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا

- تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية

- حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية

- تحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية

- من هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.