تايوان وأمريكا توقعان اتفاقية تجارية تثير غضب الصين

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أعلنت الحكومة التايوانية أنه سوف يتم توقيع الجزء الأول من مبادرة الولايات المتحدة-تايوان بشأن التجارة في القرن الـ21 اليوم الخميس في واشنطن، مما أثار غضب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه سوف يتم توقيع الاتفاقية التجارية، التي يعرف رسميا "بالاتفاقية الأولى" في واشنطن الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، بعد عام من تدشين الدولتين المبادرة التجارية.

وسيقوم بالتوقيع هسياو بي كيم، مبعوث تايوان في أمريكا، وانجريد دي لارسون مديرة المعهد الأمريكي في تايوان ،وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وقال المتحدث باسم حكومة تايوان لين تزي لوين إن الاتفاقية لها أهمية تاريخية، وتمثل بداية جديدة.

وأضاف" تايوان سوف تستمر في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والتقدم نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الولايات المتحدة من أجل ضمان الأمن الاقتصادي التايواني".

وتشمل الاتفاقية فقرات بشأن تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة إلى المتوسطة ومكافحة الفساد والقيود المحلية لقطاع الخدمات.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج في بكين اليوم عن مخاوف حقيقة بشأن هذه الاتفاقية.

وقالت "على الولايات المتحدة وقف التبادلات الرسمية بين أمريكا وتايوان بأي شكل. لا يجب أن تتفاوض وتوقع اتفاقيات مع المنطقة التايوانية من الصين، تكون له تداعيات بشأن السيادة وطابعا رسميا".

ويشار إلى أن تايوان تحظى باستقلالها منذ 1949، ولكن الصين تعتبرها منطقة صينية.