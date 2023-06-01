الهند تحذر المتمردين القبليين من زعزعة السلام على الحدود مع ميانمار

حذرت الحكومة الاتحادية الهندية، الجماعات القبلية المتمردة من زعزعة السلام في ولاية مانيبور بشمال شرق البلاد المتاخمة لميانمار، حيث اندلعت اشتباكات عرقية مؤخرا أسفرت عن مقتل 70 شخصا.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الداخلية، أميت شاه، القول في مؤتمر صحفي في عاصمة الولاية إمفال اليوم الخميس، إنه سيتم التعامل مع المتمردين بحزم في حال انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ أكثر من 15 عاما، كما طالبهم بتسليم الأسلحة التي حصلوا عليها بصورة غير قانونية.

وقال: "الشرطة سوف تبدأ في عمليات تمشيط ابتداء من الغد".

وينص اتفاق تعليق العمليات الذي تم توقيعه بين السلطات وجماعات كوبي المسلحة عام على 2008 أن تلتزم كوادرهم بالبقاء في معسكرات مخصصة لهم. واتهمت حكومة الولاية هذه الجماعات بالعمل على تفاقم الاشتباكات التي بدأت مطلع مايو الماضي.