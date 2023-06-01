كوريا الجنوبية تنجح في اختبار صاروخ اعتراضي للمرة الثالثة

نجحت كوريا الجنوبية في اختبار صاروخ اعتراضي رئيسي محلي الصنع قيد التطوير في وقت سابق من هذا الأسبوع، في ثالث نجاح من بين أربعة اختبارات للصاروخ حتى الآن، وفقا لما نقلته اليوم وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وكشفت وكالة التنمية الدفاعية الحكومية الثلاثاء الماضي، عن العملية الكاملة لاختبار الاعتراض لصاروخ أرض جو بعيد المدى، في موقع اختبار أنهنغ في تيه آه، على بعد 109 كيلومترات جنوب غرب سول لأول مرة.

ويعد نظام اعتراض الصواريخ في كوريا الجنوبية من ثلاث مراحل، بما يشمل المرحلة النهائية "مركبة القتل" أو (Kill Vehicle)، وهو مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية القادمة على ارتفاع 50-60 كيلومترا، ويعد عنصرا أساسيا في الدرع المضاد للصواريخ متعدد الطبقات منخفض الارتفاع في البلاد، والذي يطلق عليه الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي، أجرت وكالة تطوير الدفاع لكوريا الجنوبية أربعة اختبارات لصواريخ أرض جو اعتراضية، نجحت 3 اختبارات من بينها بما يشمل الاختبار الأخير.

وكشفت وزارة الدفاع الكورية إنها تخطط لاستكمال تطوير نظام اعتراض الصواريخ بحلول العام المقبل، والشروع في مرحلة الإنتاج الضخم في عام 2025 والبدء في نشر نظام الاعتراض في أواخر عام 2020.