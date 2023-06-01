الوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة كبيرة في الطاقة المتجددة العام الجاري

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تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، أن يزيد التوسع العالمي في قدرات الكهرباء المتجددة بواقع الثلث العام الجاري.

وقالت الوكالة، في تقرير قدمته في باريس اليوم الخميس، إن زيادة الزخم السياسي وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمخاوف بشأن أمن الطاقة تؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهروضوئية وتوربينات الرياح.

وراجعت المنظمة توقعاتها بشأن توسع الطاقة المتجددة صعودا بواقع 40% منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أكبر زيادة على الإطلاق في توليد الكهرباء المتجددة في 2023.

وأضافت أن النمو سوف يستمر للعام المقبل عندما يزيد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 4500 جيجا واط، وهو ما يعادل إجمالي توليد الكهرباء في الصين والولايات المتحدة معا.