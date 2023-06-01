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قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي والهلال السعودي، إنه يتمنى تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بسبب علاقته القوية بـ حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وقال ماميتش في تصريحات تليفزيونية: «أتابع جيدًا بطولة دوري أبطال أفريقيا، النهائي بين الأهلي والوداد مماثل لنهائي الموسم الماضي».

وأضاف: «بالطبع، أتمنى فوز الأهلي في النهائي الإفريقي؛ بسبب حسين الشحات الذي أحبه كثيرًا منذ أن كان معي في العين الإماراتي».

وأوضح مدرب العين الإماراتي السابق: «حسين الشحات لاعب رائع وحقق معي كل البطولات المحلية الممكنة، حتى في كأس العالم للأندية حققنا فضية تاريخية سويًا، أتمنى له التوفيق دائمًا».

وأتم: «حسين الشحات لاعب عظيم وكبير للغاية، يقدم مستويات رائعة، أتمنى أن يشارك من البداية ويساعد الأهلي في مهمته بالنهائي».