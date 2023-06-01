سنغافورة والصين توافقان على إنشاء خط دفاعي ساخن رفيع المستوى

اتفقت الصين وسنغافورة على العمل من أجل إنشاء خط دفاعي ساخن آمن، للاتصالات رفيعة المستوى، وذلك بينما تسعى الدولتان إلى تعزيز العلاقات بينهما في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن وزير الدفاع الصيني، لي شانج فو، وضع الأساس لخط الدفاع الساخن، خلال اجتماع عُقد في الدولة المدينة اليوم الخميس، مع نظيره السنغافوري نج إنج هين.

وقالت وزارة الدفاع السنغافورية في بيان لها، إن "خطوط الاتصال المفتوحة وعالية المستوى، مهمة لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين ".

ويأتي الإعلان عن الخط الساخن قبيل انعقاد مؤتمر دفاعي كبير في سنغافورة في مطلع الأسبوع المقبل، يجذب مئات الوفود، الذين من بينهم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

جدير بالذكر أن الصين رفضت طلبا أمريكيا لعقد اجتماع بين قادة دفاع البلدين.

وكانت الصين قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة يجب عليها رفع العقوبات التي فُرضت على قائدها العسكري في عام 2018، لإشرافه على صفقة لشراء الأسلحة من روسيا قبل عقد مثل هذا الاجتماع.