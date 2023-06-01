ألمانيا تدعم بعض الدول النامية في مواجهة تغير المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



قامت ألمانيا ودول أخرى بدعم دول نامية وناشئة في مكافحة تغير المناخ.

وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم الخميس بالعاصمة برلين أن ألمانيا وشركاءها فيما يسمى بصندوق إجراءات التخفيف، قدمت أكثر من 100 مليون يورو لمشروعات إزالة الكربون.

يشار إلى أن صندوق إجراءات التخفيف هو صندوق متعدد المانحين يقود عملية إزالة الكربون.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، يعد الصندوق مبادرة متعددة الأطراف بالتعاون مع الحكومتين البريطانية والدنماركية والمفوضية الأوروبية.

وأضافت الوزارة الألمانية اليوم أن هذا الدعم من شأنه مساعدة بعض الدول على تشكيل إسهاماتها الوطنية لأجل حماية المناخ على نحو أكثر طموحا، موضحة أن الأمر يتعلق بتطبيق أفضل الأفكار لمشروعات في دول نامية من أجل الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات الطاقة والصناعة والحركية.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ذلك يعد تضامنا وثيقا مع الدول الواقعة بجنوب الكرة الأرضية.