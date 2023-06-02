 أبو الغيط: الحديث عن إنشاء نظام عربي جديد في ظل الاختلافات الموجودة يستثيرني - بوابة الشروق
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أبو الغيط: الحديث عن إنشاء نظام عربي جديد في ظل الاختلافات الموجودة يستثيرني


نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:41 م

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أي شيء يرضي الدول وتتوافق عليه هو خير للجامعة وعلى الأمين العام أن ينفذه حرفيا.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «ما يستثيرني دائما قول بعض المفكرين أن نذهب بعيدًا لإنشاء نظام عربي جديد، فكيف سننشئه في ظل الاختلافات، ولابد من الحفاظ عليه وتطويره وإعطاء دفعه من الالتزام، وأن تقوم كل دولة بدورها».

وتابع: البعض يتحدث عن نظام شرق أوسطي، فكيف يمكن تطبيق ذلك، «عايزين تدخلوا إسرائيل وإيران وتركيا وإثيوبيا، فكيف يكون ذلك نظام عربي أو إطار عربي، ولابد من الحفاظ على الفضاء العربي، وله مساحة ونظام عربي يحكم علاقات الجميع فيما بينهم ويدافع عن الإقليم العربي».

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