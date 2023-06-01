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اكتشاف كميات غاز طبيعي جديدة في بنجلاديش

دكا (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:14 ص

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم إنترناشونال أن البئر الثالثة التي حفرتها في جزيرة بهولا جنوب بنجلاديش، حققت تدفقات اختبارية بمعدل 6ر19 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، وهو ما يشير إلى تحقيق اكتشاف غازي جديد في المنطقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البئر الجديدة إليشا-1 تأتي بعد كشفي الغاز تابجي1 وبهولا نورث2 في نفس المنطقة التي تطورها جازبروم وفقا لعقدها مع شركة بنجلاديش للتنقيب عن النفط.

ومن المتوقع وصول إجمالي إنتاج الآبار الثلاثة إلى أكثر من 60 مليون قدم مكعب يوميا. ويتم استخدام أغلب الغاز الذي يتم إنتاجه في جزيرة بهولا لتشغيل محطات توليد الكهرباء في بنجلاديش.


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