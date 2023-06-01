 غلق خط رئيسي للسكك الحديدية بجنوب أفريقيا بعد سرقة كابلات الكهرباء - بوابة الشروق
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غلق خط رئيسي للسكك الحديدية بجنوب أفريقيا بعد سرقة كابلات الكهرباء

جوهانسبرج (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:16 ص

توقفت العمليات على خط السكك الحديدية الذي يربط محور خام الحديد في مقاطعة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا، بالساحل الغربي للبلاد، بسبب سرقة كابلات الكهرباء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، بأن الخط الذي يبلغ طوله 861 كيلومترا، والذي يستخدم لنقل خام الحديد والمنجنيز من منجم "سيشن" الضخم التابع لشركة "كومبا آيرن أور ليمتد" وفي العمليات الأخرى بالمقاطعة إلى ميناء "سالدانيا"، توقف عن العمل بعد سرقة 11 من الكابلات الكهربائية.

وتسبب حادث السرقة في انقطاع التيار الكهربائي أمس الثلاثاء، بحسب ما قالته "ترانسنت إس أو سي ليمتد"، وهي مؤسسة مملوكة للدولة وتقوم بتشغيل الخط، في بيان لها.

وقالت الشركة: "لقد تم تفعيل فرق الأمن على الفور، وهي تعمل حاليا مع وكالات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعملاء، للحد من مثل هذا التهديد الأمني".


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