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وفاة امرأة إسرائيلية من المصابين في تفجير انتحاري وقع بالقدس قبل 22 عاما

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:00 م

توفيت اليوم الخميس امرأة إسرائيلية، كانت قد أصيبت بجروح خطيرة في تفجير انتحاري استهدف مطعما للبيتزا في القدس قبل 22 عاما.

وكانت تشانا ناتشينبرج، التي ولدت في نيويورك، قد دخلت في غيبوبة منذ وقوع الهجوم. وأكد متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، اليوم، وفاة السيدة عن عمر ناهز 53 عاما.

وكانت ناتشينبرج، تتواجد في مطعم البيتزا مع ابنتها البالغة من العمر عامين وقت وقوع الحادث. ونجت الابنة من الهجوم دون أن تصاب بأذى.

ويشار إلى أن تفجير مطعم "بيتزا سبارو" في التاسع من أغسطس عام 2001، هو أحد أخطر الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 شخصا وإصابة 130 آخرين.

وكان من بين القتلى سبعة أطفال وسيدة حامل.

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