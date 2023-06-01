ارتفع تعداد سكان النمسا لأكثر من تسعة ملايين العام الماضي، مدفوعا جزئيا بتدفق الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت هيئة الإحصاءات النمساوية اليوم الخميس، أن نحو 137 ألف شخص هاجروا إلى النمسا في 2022.

وفاق عدد الوافدين الجدد عددهم في ذروة أزمة المهاجرين في 2015. وقدم منهم 67 ألف شخص من أوكرانيا.

وأحصت هيئة الأحصاء 1ر9 مليون نسمة في البلاد في مطلع العام الجاري. من بينهم 225 ألف مواطن ألماني، يمثلون حوالي 5ر2% من السكان، أكبر جالية أجنبية في النمسا.

وكان تعداد النمسا معرضا للانخفاض بدون تأثير الهجرة. وانخفض معدل المواليد العام الماضي بنسبة 4% إلى أدنى من 83 ألف مولود. وازدادت الوفيات بنسبة 5ر1%.