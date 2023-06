باريس سان جيرمان يبدأ خطوات التعاقد مع أسينسيو

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي، خطواته من أجل التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وغرد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس وخبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" يناقش باريس سان جيرمان صفقة طويلة الأمد مع ماركو أسينسيو، وهناك حاليا محادثات مع وكيله خورخي مينديز".

وأضاف رومانو:" أستون فيلا تقدم بعرض لأسينسيو الأسبوع الماضي وفي انتظار القرار النهائي للاعب".

وقرر أسينسيو الرحيل عن صفوف ريال مدريد، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري وعدم وجود أي تواصل بينه وبين إدارة النادي لاتفاق بشأن تجديد العقد.

Paris Saint-Germain are discussing long term deal with Marco Asensio as talks are taking place with his agent Jorge Mendes. 🚨🔴🔵 #PSG



Aston Villa already submitted opening proposal last week, waiting on player’s final decision. #AVFC pic.twitter.com/MRFtw3qHSZ