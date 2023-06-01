جاسم البوعينين رئيسا للاتحاد القطري حتى 2027

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023 /2027 .

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الذي جرى اليوم الخميس بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القطري بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية الـ 18 ومؤسسة دوري نجوم قطر وممثلو أندية لوسيل والبدع والوعب ، وعبدالله حامد الملا رئيس اللجنة الانتخابية وأعضاء اللجنة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من الضيوف في مقدمتهم ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هاني أبو ريدة وعصام السحيباني ، وممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كريم حيدر الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمراقبة العملية الانتخابية للاتحاد القطري .

وضم التشكيل الجديد للجنة التنفيذية للاتحاد القطري كلا من الأعضاء هاني طالب بلان ( نادي قطر ) ومحمد خليفة السويدي ( نادي الريان ) وحسن جمعة المهندي ( نادي الخور ) وخالد عبدالله السليطي ( النادي العربي ) ، وهوالتشكيل الجديد للجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم في الفترة المقبلة عن الدورة الانتخابية الجديدة .

وقد جرت عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات للمرة الأولى وأعقبها عملية الفرز وعدّ الأصوات ، حيث حصل جاسم بن راشد البوعينين على 16 صوتاً ليفوز برئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم ، فيما حصل الأعضاء، حصد محمد خليفة السويدي 18 صوتاً وهاني طالب بلان 17 صوتاً وحسن جمعة المهندي 16 صوتاً وخالد عبدالله السليطي 15 صوتاً.

وبذلك يصبح التشكيل الجديد للجنة التنفيذية وفقاً للنص المعدل الذي صوت عليه الأعضاء بالموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السابق والذي أصبح رئيسًا وأربعة أعضاء ، حيث تعتبر اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتتكون من خمسة أعضاء ، رئيس وأربعة أعضاء على أن يتم تعيين أحدهم نائبًا للرئيس وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

وشهد الاجتماع كذلك التصويت على اقتراح اللجنة التنفيذية بمنح لقب الرئيس الفخري للاتحاد القطري لكرة القدم للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني .

كما تم أيضا التصويت على قبول عضوية أندية لوسيل والبدع والوعب ، ضمن الجمعية العمومية للاتحاد القطري ليرتفع العدد إلى 21 عضوا .

وتقدم عبدالله حامد الملا رئيس اللجنة الانتخابية ،في كلمة له على هامش الإجتماع بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لالتزامهم بالحضور ومعاونة اللجنة لتسيير الأمور.

كما تقدم بالشكر إلى الاتحاد ممثلاً في الرئيس والأمانة العامة لدورهم في تسهيل العملية الانتخابية،وتقدم بالشكر إلى الزملاء في اللجنة الانتخابية على الجهود الكبيرة التي قاموا بها، كما شكر المرشحين والذين كانت كل أوراقهم مستوفية للشروط ، وتوجه بالشكر لكافة الإدارات الداعمة .

وفي نهاية اجتماع الجمعية العمومية تقدم جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بالشكر إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على كل ما قدمه للاتحاد والكرة القطرية عبر فترات رئاسته المتوالية للاتحاد منذ عام 2005 , والتي تخللتها تحقيقاً لكثير من الإنجازات والبطولات والاستضافات العالمية ، مؤكدًا أن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني سيستمر في دعمه ومؤازرته للاتحاد القطري لكرة القدم من خلال عضويته بمجلس الفيفا مقدمًا خبراته الكبيرة للاستفادة منها ليس محلياً فحسب ، بل على كافة المستويات الأخرى والعالمية منها .