مبادرة شعبية في الأقصر لبيع كيلو اللحوم البلدية تصريحات بـ180 و200 جنيه



دشن عدد من الجزارين في مدينة إسنا بالأقصر، مبادرة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للتخفيف العبء الواقع على كاهل المواطنين، ومحاولة لتخفيض أسعار اللحوم والتي وصلت لـ300 جنيه للكيلو الواحد منها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهدت قرى طفنيس وكيمان ووابورات المطاعنة غرب إسنا على مدار الأمس واليوم عرض الجزارين اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 180 لـ200 جنيه للكيلو الواحد، الأمر الذي شهد إقبال كثيف من جانب المواطنين على الشراء.

وقال مصطفى عنتر أمين، أحد الجزارين بقرية وابورات المطاعنة بإسنا في الأقصر، إن الهدف من عرض اللحوم البلدية بسعر مخفض هو التخفيف نوعًا ما من العبء الواقع على الأهالي خاصة الذي وقع في الفترة الأخيرة؛ جراء ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه وصل سعر الكيلو منها لـ300 جنيه.

وأوضح أمين، لـ"الشروق" أن المبادرة تأتي بدعم كبار العائلات في قرى المطاعنة وشبابها وليس مدعومة من شركات خاصة أو حكومية، وساهمت حتى الآن في بيع أكثر من 30 كيلو بأسعار متراوحة ما بين 180 و200 جنيه للمواطنين عبر جزاري الثلاث قرى.

وأشار رمضان عبد الغني حسين، أحد الجزارين بإسنا في الأقصر، إلى أن المبادرة يباع فيها كيلو اللحم البلدي بهذه الأسعار وفي نفس الوقت لا يزيد فيه مقدار الدهون به عن الـ100 إلى 150 جراما فقط وباقي الكيلو لحم أحمر صافي مذبوح أمام أعين المواطنين.

وأضاف حسين، لـ"الشروق" المبادرة الشعبية ساهمت في تسعير كيلو اللحم بكثير من قرى إسنا بـ180 و200 جنيه رسميًا بعد موافقة الجزارين على هذا الأمر؛ ما يجعل المبادرة لها تأثير حقيقي، وتنتظر مشاركة باقي الجزارين في كل قرى إسنا بأكملها.

وأكد أن المبادرة تلقى منذ تدشينها من قبل شباب وعائلات منطقة المطاعنة إقبالًا كبير من جانب المواطنين للشراء ومن قبل الجزارين يوميًا للمشاركة فيها، آملين تثبيت سعر الكيلو الواحد من اللحوم البلدية عند 200 جنيه رفقًا بالمواطنين خاصة البسطاء الذين يمثلون شريحة كبيرة من سكان القرى.