مودريتش يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، رحيله عن صفوف الفريق، وانتقاله إلى الدوري السعودي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لم يقبل لوكا مودريتش أي اقتراح من السعودية وليس لديه للقيام بذلك وخطته هي البقاء في ريال مدريد".

وأضاف:" وافق مودريتش بالفعل على صفقة تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2024 لأنه يريد الاستمرار في ريال مدريد ولا توجد تغييرات بعد صفقة بيلينجهام".

ويقترب مودريتش من إنهاء موسمه رقم 11 مع ريال مدريد الذي انتقل إليه في صيف 2012 قادما من توتنهام هوتسبير.

