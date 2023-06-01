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المالكي: العراق مقبل على حملة خدمات وإعمار كبرى

نوري المالكي
نوري المالكي
أ ش أ
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 7:58 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 7:58 م

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على حملة خدمات وإعمار كبرى.

وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المالكي استقبل بمكتبه سفير مملكة إسبانيا لدى العراق بيدرو مارتينيز وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية العراق والمملكة الإسبانية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في المجالات كل وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن" رئيس ائتلاف دولة القانون أكد أن العراق مقبل على حملة خدمات وإعمار كبرى خصوصا وأن موعد إقرار الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب بات قريبا جدا".

بدوره، أعرب السفير الإسباني بحسب البيان عن شكره للمالكي على ما يوليه من اهتمام في استمرار تطوير علاقات البلدين، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك على مختلف المستويات.

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