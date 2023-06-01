البرلمان الأوروبي يصوت لصالح زيادة إنتاج الذخيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح زيادة الإنتاج الأوروبي من الذخيرة على ضوء الحرب المتواصلة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ووافق نواب البرلمان، على مشروع قانون مماثل يهدف إلى تسريع وتيرة إمدادات الذخيرة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ويهدف مشروع القانون إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة مخزون الذخيرة في ترساناتها.

ويتعين على البرلمان الأوروبي، أن يتفاوض الآن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الشكل النهائي للاقتراح.

ووفقا لمشروع القانون، سوف يتم تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على الانتاج مع إجراءات موجهة بدقة بما في ذلك ضخ 500 مليون يورو (538 مليون دولار).

وقال رئيس الطاقم التفاوضي للبرلمان الأوروبي كريستيان بوسوي، إن هذا التحرك خطوة هامة للأمام بالنسبة لأمن اتحادنا والدفاع عنه، وللدعم الذي لا يتزعزع لأوكرانيا.