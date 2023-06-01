تقرير: معدل المواليد بأمريكا مازال أقل من مستويات ما قبل كورونا

أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، اليوم الخميس، بأن معدل المواليد في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مازال أقل مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستمرت معدلات المواليد لدي الأمهات البالغات 35 عامًا فأكثر في التزايد، لتسجل أعلى معدل في تلك الفئة العمرية منذ ستينيات القرن الماضي، في المقابل تم تسجيل انخفاض قياسي في معدلات المواليد بين الأمهات في سن المراهقة وأوائل العشرينات من العمر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويستند تقرير المراكز الأمريكية إلى مراجعة أكثر من 99% من شهادات الميلاد الصادرة العام الماضي.

وأوضح التقرير أن ما يقل قليلاً عن 3.7 مليون طفل ولدوا في الولايات المتحدة العام الماضي، أي أقل بنحو 3 آلاف طفل عن عام 2021.

ويسجل معدل المواليد في الولايات المتحدة تراجعا منذ أكثر من عقد من الزمان، قبل ظهور جائحة كوفيد-19، ثم انخفضت بنسبة 4% خلال الفترة من 2019 إلى 2020.

وقد شهد ارتفاعا بنحو 1% في عام 2021، وهي زيادة أرجعها الخبراء إلى حالات الحمل التي أجلها الأزواج في الأيام الأولى من الجائحة.

ومن المتوقع صدور أرقام أكثر تفصيلاً عن عام 2022 في وقت لاحق من العام الحالي.

من جهته، قال برادي هاميلتون، المؤلف الرئيسي للتقرير إن هذه البيانات يجب أن تقدم فهما أفضل لما حدث في كل ولاية على حدة وبين المجموعات العرقية والإثنية المختلفة.

كما قد تُظهر أيضا ما إذا كانت معدلات المواليد قد تأثرت بقرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو من العام الماضي بإلغاء قانون "رو ضد وايد"، الذي سمح للولايات بحظر أو تقييد الإجهاض.

ويقدر الخبراء أن ما يقرب من نصف حالات الحمل "غير مقصودة"، لذا فإن القدرة على الإجهاض يمكن أن تؤثر على عدد المواليد.