 بلينكن: واشنطن تبحث اتخاذ خطوات بعد انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان - بوابة الشروق
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بلينكن: واشنطن تبحث اتخاذ خطوات بعد انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان

وكالات
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 4:32 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن طرفي الصراع في السودان انتهكا التزامات وقف إطلاق النار، محذرا من أن واشنطن تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح وجهات نظرها في الأمر.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في أوسلو: "نبحث أيضا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا لدى أي من الزعماء الذين يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ بإدامة العنف وانتهاك وقف إطلاق النار الذي أكدوا بالفعل أنهم سيلتزمون به"، بحسب وكالة "رويترز".

كما وصف وزير الخارجية الأمريكي الوضع في السودان بأنه "هش جدا".

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