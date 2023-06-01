مياه سوهاج تنفذ أنشطة توعية لرواد القوافل الصحية ومسئولي الوحدات المحلية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددا من الندوات التوعوية وورش السباكة لتدريب مسئولي الوحدات المحلية على المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تنفيذ تلك الندوات وورش السباكة بالوحدات المحلية بتونس وبندار الكرمانية وأولاد عزاز وجزيرة شندويل وادفا والصلعا وعرابة أبو الدهب وروافع القصير وبلصفورة والكوامل بحري ومركز ومدينة أخميم؛ لتدريب المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة والاستخدام الآمن للصرف الصحي.

وـوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القوافل الصحية التي نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بقريتي الجريدات والخزاندارية شرق بمركز طهطا وقرية الريياينة بمركز ساقلتة؛ لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والجاري تنفيذها في 181 قرية بمحافظة سوهاج.