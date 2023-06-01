الناشطة السويدية جريتا تونبرج تشارك في مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب

تستعد الناشطة السويدية المعنية بقضايا المناخ، جريتا تونبرج، للمشاركة في حدث كبير باسكتلندا في أغسطس المقبل، وهو مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، بأن المهرجان الذي يحمل اسم "لم يفت الأوان لتغيير العالم"، سيقام في "مسرح أدنبره"، في 13 من أغسطس المقبل، وسوف تترأسه الكاتبة والمذيعة الانجليزية، جيما كايرني (38 عاما).

وسيبدأ الحدث بكلمة ستلقيها تونبرج ، تليها محادثة عميقة بشأن أنشطتها وكتابها الذي يحمل عنوان "كتاب المناخ".

جدير بالذكر أن الكتاب، الذي نُشر في العام الماضي، شهد استشهادها بحكمة أكثر من 100 خبير من قادة السكان الأصليين والعلماء البارزين، إلى جانب النشطاء والأشخاص الأكثر تضررا من جراء تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

وسيكون الحدث هو أول ظهور علني لتونبرج في اسكتلندا منذ زيارتها إلى جلاسجو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (كوب 26)، في نوفمبر من عام 2021.