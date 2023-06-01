الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة تفتتح مكتبا تمثيليا لها بقطر



أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم الخميس، افتتاح الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة مكتبا تمثيليا لها في دولة قطر، هو أول مقر لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوكالة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، إن الافتتاح الرسمي لمكتب الرابطة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات القطرية – الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الرابطة البالغ عددهم 900 ألف عضو مع نظرائهم في دولة قطر، فضلا عن توطيد التواصل مع شركاء محتملين من جميع أنحاء المنطقة.

وجرى حفل افتتاح مقر الرابطة بحضور صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وماركوس يرغر الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووفد من قادة الأعمال الألمان يمثلون قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والغذاء والألعاب الإلكترونية.

ويأتي الإعلان عن افتتاح مكتب الرابطة اليوم في سياق مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف الفرص الكامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تحدد المذكرة إطار عمل للتعاون فيما يتعلق بالترويج لتأسيس الشركات الألمانية وتوسيع أنشطتها في دولة قطر، وتقديم الدعم اللازم لها.

وتعد الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر تحالف مستقل سياسيا ومتعدد القطاعات يمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا. وفي إطار هذا التحالف، تمثل تلك الرابطة الجامعة أكثر من 30 اتحادا للشركات الصغيرة والمتوسطة سياسيا وتضم 900 ألف عضو.