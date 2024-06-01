روسيا تعلن عن ضربة مكثفة لمواقع طاقة تستخدمها الصناعة الحربية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، استهدفت القوات الروسية بضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، منشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، أضافة إلى ترسانات تخزين للأسلحة الغربية"، بحسب موقع قناة "آر تي" الروسية.

وأكد التقرير أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف خلال الليلة الماضية، مضيفة أن "أضرارا حرجة" لحقت بمعدات اثنتين من محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة لموقع انتشار مجموعة من المتخصصين الفنيين العاملين على وضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية، دون ذكر التفاصيل حول الموقع المستهدف.

وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قال في وقت سابق في منشور على منصة فيسبوك اليوم السبت، أن المنشآت التي استهدفتها روسيا تقع في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكيروفوهراد وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا تعرضت للهجوم. كما تضررت أهداف مدنية أخرى في العملية.

وفي بلدة بالاكليا في منطقة خاركيف، أصيب 12 شخصا جراء أهداف على المباني السكنية بينهم ثمانية أطفال.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 53 صاروخا، وصواريخ كروز، و47 طائرة مسيرة.

وجرى إطلاق عدد من صواريخ كروز من بعيد، من خلف الحدود بالقاذفات الروسية الاستراتيجية "تي يو-95" في منطقة ساراتوف أو من فوق بحر القزوين. وقال سلاح الجو إنه جرى إسقاط 30 صاروخا طراز "كي اتش-101" و4 صواريخ كاليبر، وصاروخ إسكندر. وتم اعتراض 46 من أصل 47 مُسيرة.

ويأتي الهجوم ضمن الجهود الروسية الممنهجة لتدمير إمدادات الطاقة الأوكرانية.

وعلى مدار العامين الماضيين، دمر الجيش الروسي بالفعل نحو ثمانية آلاف ميجاواط من قدرة شبكات الطاقة في أوكرانيا.