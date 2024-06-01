روبرت دي نيرو يعلق على إدانة ترامب: هذه بلدي وهذا الرجل يريد تدميرها

لم يتردد النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو عندما سُئل عن حكم إدانة دونالد ترامب في قضية أموال ستورمي دانيلز الخميس، وقال خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "عزرا": "اعتقد أن العدالة قد تحققت، هذا مجرد جزء واحد من الصورة بأكملها، لذلك أريد أن أكون حذرا للغاية."

وعلى الرغم من أنه كان متحفظًا في البداية في التوسع والحديث عن أفكاره، إلا أنه تحدث بانفتاح بشأن إدانة ترامب، التي أصبحت الحدث الأبرز في عناوين الصحف الإخبارية العالمية والأمريكية.

وجه المراسلون على السجادة الحمراء للفيلم عدة أسئلة لـ دي نيرو حول الحُكم، وقال عندما سئل "عما إذا كان يعتقد أن هذا الحكم قد يؤثر على الانتخابات الرئاسية"، أجاب: "اعتقد أن ذلك سوف يحدث"، وفقا لمجلة فرايتي.

وتابع، "ما كان ينبغي أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة أبدًا، لا أريد أن أتحدث، لكنني مستاء جدًا من يجري، أود أن أقول شيئا، هذه بلدي وهذا الرجل يريد تدميرها، إنه مجنون".

وعندما سُئل عما إذا كان يخشى على سلامته بعد انتشار هذه التصريحات، عبر دي نيرو عن غضبه من السؤال، لكن قال: " يجب أن أخاف من التعرض للترهيب ولهذا السبب قلت إنه لا يجب أن يخيفنا ويجعلنا نصمت"، وأضاف، "لقد سئم الناس، وسوف يقاتلون، لأن هذا ليس ما يجب أن نكون عليه في هذا البلد".

كان دي نيرو في مدينة نيويورك للترويج لفيلمه الجديد "عزرا" بعد ساعات فقط من إدانة هيئة محلفين في المدينة للرئيس السابق بجميع التهم الجنائية الـ34.

واتُهم ترامب بالتآمر للتستر على لقاء جنسي مع دانييلز عام 2006 من خلال دفع مبلغ 130 ألف دولار لها، ثم تزوير السجلات لاحقًا للمطالبة بها كنفقات قانونية، وغيرها من التهم التي لغت 34، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، لكن المراقبة ممكنة أيضًا، وكذلك الاستئناف، وأصبح ترامب بذلك أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة.

وهذه التصريحات أُلقيت في مدينة نيويورك أثناء تواجد دي نيرو للترويج لفيلمه الجديد "عزرا" بعد ساعات فقط من إدانة هيئة محلفين في المدينة للرئيس السابق الذي يستمر في خطاباته وأحاديثه للجمهور للتأثير فيهم بغرض الحصول على فرصة جديدة في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يعلن القاضي خوان ميرشان عقوبة ترامب في 11 يوليو المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات نوفمبر المقبل ويحاول هزيمة منافسه اللدود جو بايدن.

يذكر أن الإدانة لن تؤثر ذلك على قدرة ترامب القانونية في الترشح للرئاسة، لأن الدستور لا يمنع المحكوم عليهم من الترشح للمناصب، وقانوناً لم يتم اختبار ما إذا كان بإمكانه أن يشغل منصب الرئيس من السجن، ولن يتمكن من العفو عن نفسه من أي إدانة، لأنها جريمة تتعلق بالدولة، وفقا لصحيفة الجارديان، وقد تشمل العقوبة المنتظرة خدمة مجتمعية أو غرامة، أو سجن، وسيتم تقديم توصيات من المدعين ومحامي ترامب بشأن الحكم.