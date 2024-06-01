غرق عشرين شخصا في حادث انقلاب قارب بنهر في أفغانستان

ذكر مسئولون محليون من حركة طالبان بأفغانستان أن قاربا انقلب في نهر في ولاية ننكرهار في وقت مبكر من صباح السبت، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا.

ولفت مكتب حاكم ولاية ننكرهار في بيان، إلى انتشال جثث 5 ضحايا حتى الآن. وتردد أن القارب كان يحمل 25 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بحسب وكالة "خاما برس "الأفغانية للأنباء.

وقال البيان إن القارب الذي يعمل بمولد كهربائي غرق حوالي الساعة 30ر7صباح اليوم السبت.

وبحسب التقرير، ضمت قائمة الضحايا نساء وأطفال. وأضاف أن الحادث وقع في منطقة “باسال” بمديرية مهمند دارا.

وأضاف البيان أنه تم إرسال فرق إغاثة طارئة من وزارة الصحة في حكومة طالبان ومسؤولين آخرين إلى مكان الحادث للبحث عن جثث الضحايا.