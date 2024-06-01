وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة لجهود الوقف الفوري للنار بقطاع غزة

تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال التطرّق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وعبّر خلال الاتصال عن دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن.

وأكد الوزير السعودي، ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل.

وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن إسرائيل ستتفاوض مع حركة حماس خلال المرحلة الأولى، للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

وذكر بايدن أن المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.