وكالة الإغاثة الفنية تنشر 400 فرد في جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات

أعلنت وكالة الإغاثة الفنية في مدينة بون الألمانية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت أن عدد الأفراد الذين نشرتهم في جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات وصل حتى الآن إلى نحو 400 فرد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد قاموا بضخ المياه وتأمين السدود ونقل أشخاص احترازيًا إلى أماكن آمنة.

وأضافت الوكالة: "بسبب استمرار الأمطار وبعضها أمطار غزيرة، فإن الوكالة مستعدة لتوجيه قوات إغاثة إضافية بشكل مستهدف حسب الحاجة". وأفادت الوكالة بأنه سيتم أيضًا تثبيت أجهزة نقالة لقياس الفيضانات ومراقبتها في المناطق المتضررة.

وأضافت: "نظرًا لتوقعات الطقس السيء مستقبلًا والتهديد بحدوث فيضانات محتملة في الساعات القادمة، فإن الوكالة مستعدة لتحريك المزيد من قوات الإغاثة إلى المناطق المتأثرة".

وأكدت أن مجموعاتها مستعدة للتدخل على مستوى البلاد. وأوضحت الوكالة أن كل وحدة متخصصة من قوات الطوارئ التابعة لها تضم نحو 40 فردا يستخدمون ثلاث مضخات للمياه العادمة ومولد كهرباء للطوارئ ومركبة استكشاف ومركز قيادة.

وقالت الوكالة إن كل وحدة متخصصة يمكنها أن تضخ ما يصل إلى 30 ألف لتر في الدقيقة.