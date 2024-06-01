جنوب أفريقيا تسن قانونا يتيح الوصول المبكر إلى صناديق التقاعد

وافق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا على تشريع يسمح للمدخرين بالوصول المبكر إلى صناديق التقاعد الخاصة بهم.

وسيؤدي سن "مشروع تعديل قوانين الإيرادات" إلى إنشاء ما يسمى بنظام معاشات تقاعدية يتضمن إثنين من الأوعية الادخارية يتيح للأعضاء الوصول إلى صناديق التقاعد الخاصة بهم دون الحاجة إلى الاستقالة أو صرف أموال المعاشات التقاعدية بالكامل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم السبت: "الإصلاح الذي أدخله التشريع يسعى إلى تحقيق توازن بين الضمان والحماية على المدى الطويل والاحتياجات الفورية، مع الاعتراف بعدم القدرة على التنبؤ بالحياة".

وأضافت: "إنه يسمح لأعضاء الصندوق بالوصول إلى جزء من مدخراتهم أثناء الأزمات، مثل تلك التي شوهدت خلال تحديات كوفيد 19".

وقالت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا في أبريل إنها تتوقع أن يسحب المدخرون نحو 28 مليار راند (5ر1 مليار دولار) من صناديق معاشاتهم التقاعدية بمجرد تنفيذ المنظومة المعدلة اعتبارا من سبتمبر.