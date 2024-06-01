المستشار القانوني لاتحاد الكرة: الشيبي خالف اللوائح في أزمته مع الشحات

كشف محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، السبب وراء تأخر إصدار عقوبة ضد محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بعد مخالفة اللوائح بشأن أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.

وقال محمد الماشطة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "اتحاد الكرة تعامل مع الأزمة منذ البداية، فبعد تصالح الشحات والشيبي بعد المباراة، قمنا بمعاقبة لاعب الأهلي في اليوم التالي بتغريمه 20 ألف جنيه وإيقافه مباراتين".

وأضاف: "قانونية لجوء الشيبي للقضاء؟ من حق أي مواطن التقدم ببلاغ لأي جهة للدفاع عن حقوقه، ولا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك، وتأخرنا في إصدار عقوبة ضد الشيبي، لأن الجميع يعلم أنه كان هناك محاولات للصلح".

أنهى: "اتحاد الكرة يرى أن الشيبي خالف المادة 58 من النظام الأساسي، وفيفا عندما يدرس أي سلوك رياضي يرى حجم التجاوز ويحدد عقوباته في اللوائح، وإلا كانت المحاكم امتلأت بقضايا النزاعات الرياضية".