سرايا القدس: نخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على أسرى الاحتلال

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة، إن الحركة تخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على أسرى الاحتلال.

وأضاف في كلمة، مساء السبت، أن الاحتلال مُصر على قتل أسراه وإعادتهم في توابيت، في ظل القصف العشوائي الهمجي على كل شبر في قطاع غزة.

ودعا الإسرائيليين إلى سؤال رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، عن كيفية عودة الأسير إلعاد كاتسير «جثة هامدة»، قائلًا إن سرايا القدس ستعرض في الأيام المقبلة، كيف كان يعيش الأسير لدى وحدات التأمين في سرايا القدس.

وجدد التأكيد أن «الطريق الوحيد لاستعادة الاحتلال أسراه هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان، والذهاب إلى صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية في غزة».