الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض المحافظة

شهدت منطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، وذلك احتفالاً بذكرى مرور العائلة المقدسة بأرض الشرقية.

ضم الحفل عددا من الفقرات المتنوعة أبرزها تقديم أوبريت تحت عنوان "رحلة سلام"، عرض مشهد تمثيلي لفريق ثياتيرا سيناريو وحوار القص أكسيوس جرجس، وكورال ليكن نور.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بطريك الكنيسة القبطية الأرثوكسية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار، وأسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، حضر الاحتفالية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعدد كبير من المسئولين والأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الكنيسة والأوقاف والمجتمع المدني.