الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في مخيم جباليا

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة جباليا بقطاع غزة تتزايد، منوهًا أنها دمرت كل مناحي الحياة بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن «قوات الاحتلال دمرت أغلب مباني مخيم جباليا»، معقبًا: «هناك مربعات سكنية تدمرت بشكل كامل، وهناك مناطق لا تسمح للحياة ولا يمكن أن يعود لها السكان مرة أخرى».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت السوق المركزي والذي كان يستفيد منه سكان جباليا، قائلًا إنها دمرت كذلك الطابق الخامس لمستشفى العودة، والذي كان يخدم منطقة الشمال ويعمل الآن بالحد الأدنى.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر البنية التحتية في المخيم وآبار المياه وكذلك المدارس والعيادات الصغيرة، مشيرًا إلى إخراج جثامين 350 شهيدًا منذ بداية تلك العملية العسكرية.

وأكمل: «هناك عدد من المواطنين المفقودين الموجودين أسفل حطام المنزل ويصعب على الطواقم انتشال جثامين الشهداء، لأن قوات الاحتلال كانت تستهدف المنزل على رؤوس السكان».

واختتم تصريحاته بالقول: «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في جباليا مجزرة توصف بالإبادة الجماعية.. وهي من أبشع المجازر الذي حدث في مناطق شمال غزة».