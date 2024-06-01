الآلاف يحتجون في برلين ضد ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في برلين، اليوم السبت، ضد ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان في العاصمة الألمانية.

وطالب المحتجون، الذين قدرت الشرطة أعدادهم بـ 4000 وقدرها منظمو المظاهرة بـ 12 ألفا، بتغيير جذري في سياسة الإسكان.

ودعا المتظاهرون إلى وضع حد أقصى للإيجار على مستوى البلاد، وإنهاء عمليات الإخلاء الإجباري وفرض حظر على إنهاء العقود في الحالات التي يسعى فيها الملاك لاستخدام عقار لأغراضهم الخاصة.

كما طالبوا بتطبيق نتيجة استفتاء يرجع لعام 2021 شهد تصويت 59 % من الناخبين لصالح تحويل شركات العقارات التي تملك ما يربو على 3000 شقة في برلين إلى ملكية عامة.