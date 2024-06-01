مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم ماستر كلاس للمخرج محمد عبدالعزيز

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ضمن فعاليات دورته الثانية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبدالعزيز، يحاوره فيه مجموعة من شباب السينمائيين تحت شعار من جيل إلى جيل.

ويقول المخرج محمد عبدالعزيز، إن فكرة الحوار مع الأجيال الشابة الهدف منها نقل الخبرات التي اكتسبها على مدار تاريخه السينمائي الطويل إلى شباب المخرجين.

وأضاف أنه سيخصص جزءًا من الماستر كلاس الخاص به للحديث عن أساتذته الذين تعلم منهم فن السينما مثل، فطين عبدالوهاب رائد فن الكوميديا في السينما المصرية، وعن علاقة التوأمة الفنية التي ربطته بالزعيم عادل إمام والتي أثمرت عن تعاونهما في 18 فيلما مشتركا احتلت جميعها صدارة شباك التذاكر لفترات طويلة، كما يكشف عن سر عدم تعاونه فنيا مع نجله الفنان كريم عبدالعزيز.

ويوضح خلاله أيضا سر انجذابه إلى المسرح الذي أخرج له عدد من العروض الناجحة والشهيرة منها، مسرحية "شارع محمد علي" لـ شيريهان وفؤاد المهندس، و"بهلول في اسطنبول" لـ سمير غانم وإلهام شاهين، و"عفروتو" لـ محمد هنيدي وهاني رمزي وماجدة زكي.

من جانبه يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان: إن المهرجان حريص على فكرة التواصل بين الأجيال الفنية لذلك كان تنظيم الماستر كلاس الخاص بالفنان الكبير حسين فهمي في الدورة الأولى للمهرجان والذي حقق متابعات عالية جدا سواء من الحضور أو من خلال المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي الدورة الثانية نظم ماستر كلاس لرائد من روادنا الكبار في مجال الإخراج السينمائي وهو المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، والذي قدم لنا العديد من الروائع السينمائية الخالدة وتتلمذ على يديه عدد كبير من كبار مخرجينا الذين نعتز ونفتخر بهم.

وأضاف، أن المخرج محمد عبدالعزيز عاصر وتعاون مع أجيال عظيمة من المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي، خاصة في مجال السينما، مؤكدا أنه وافق على تقديم الماستر كلاس رغم تلقيه عرضا مغريا بتسجيل حلقات وثائقية عن مشواره السينمائي بمقابل مالي كبير لكنه أصر على تقديم الماستر كلاس لشباب السينمائيين قبل الشروع في تصوير الحلقات التليفزيونية.