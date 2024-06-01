عضو بالقومي للمرأة عن مشروع معالجة دوافع الهجرة غير الشرعية: وفرنا فرص عمل وحسّنا الظروف الاقتصادية

كشفت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أهمية مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد سيدات البحيرة والغربية والمنيا والأقصر على عرض منتجاتهن بالمتحف المصري الكبير.

وأضافت أن محافظتي البحيرة والغربية عُرفت بأنها من أكثر محافظات الهجرة غير الشرعية بمصر، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المحافظات لتوفير فرص عمل لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف الاقتصادية لهذه المناطق.

وأشارت إلى أن خط الصعيد به كم كبير من الحرف اليدوية، موضحًا أن هذه الحرف تعمل الدولة علي تطويرها وتنميتها من أجل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأحد وسائل الهجرة غير الشرعية.