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أسعار السلع التموينية المضافة حديثًا على البطاقات - أرشيفية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التحوُّل من دعم سلعي إلى نقدي سيراعي نسبة التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن فلسفة المقترح تقوم على أن المواطن يحصل على الأموال لاختيار السلع التي يحتاجها.

وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي (حال تطبيق هذا المقترح) ستراعي نسبة التضخم، ما يعني إمكانية زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن.

ولفت إلى أن مقترح التحول إلى الدعم النقدي سيتم طرحه للنقاش المجتمعي في الفترة المقبلة من خلال الحوار الوطني للتباحث بشأنه.

وأكّد أنه سيتم فتح نقاش شامل حول هذا المقترح، للاستقرار على الآليات المناسبة للتنفيذ.

ويوم الأربعاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا. ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم السبت.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.