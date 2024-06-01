 بايدن يطلب من بلجيكا الضغط على الفلسطينيين لقبول وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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بايدن يطلب من بلجيكا الضغط على الفلسطينيين لقبول وقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 12:29 م

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب منه ممارسة الضغط على الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلكا)، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال مباحثاتهما في العاصمة واشنطن، حيث قال دي كرو إن "الرئيس (بايدن) طلب من بلجيكا علنا الضغط على الفلسطينيين للجلوس على طاولة المفاوضات، الرئيس بايدن أكد أنه يريد نفس الشيء الذي نريده: إنهاء إراقة الدماء في غزة".
وأضاف دي كرو، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "من واجبنا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".
كان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.
وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

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