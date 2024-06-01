حركة الجهاد الفلسطينية بعد إعلان بايدن: سنقيم أي مقترح بما يضمن وقف حرب الإبادة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، إنهم سيقيمون أي مقترح بما يضمن وقف حرب الإبادة في غزة، وذلك بعدما عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، مقترح لوقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت الحركة، خلال بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "ننظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأمريكي والذي يوحي وكأن الإدارة الأمريكية قد غيرت موقفها".

وأضافت: "لا يزال واضحا انحياز الإدارة الأمريكية التام للكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته بالعدوان"، مؤكدة: "سنقيم أي مقترح بما يضمن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا ويحفظ مصالحه وحقوقه ويلبي مطالب المقاومة".

وأوضحت حركة الجهاد الفلسطينية أنهم يدرسون مقترح بايدن، و"نتخذ موقفا وطنيا بما يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع"، مؤكدة أنهم سيتخذون موقفا وطنيا "يضمن إغاثة شعبنا وإعادة الإعمار في صفقة تبادل واضحة".