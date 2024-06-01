أصبح متحف بروكلين، مسرحًا لأبرز أعمال التضامن مع غزة لم تصل بعد إلى مؤسسة فنية في مدينة نيويورك، وذلك مع حلول فترة ما بعد الظهيرة في مساء يوم الجمعة.

ورفع داخل ردهة المتحف، مجموعة من العاملين في مجال الثقافة والفنانين وأعضاء مجتمع مدينة نيويورك، لافتات وقرعوا الطبول وأطلقوا صفارات، مطالبين المتحف بإدانة قتل الفلسطينيين في غزة، والكشف عن علاقاتها المالية مع إسرائيل وسحبها.

وخارج المتحف، وصلت مسيرة ضخمة بدأت بالمئات في وسط مدينة بروكلين عند واجهته الزجاجية.

ومنع بعض المتظاهرين من دخول المتحف وقاموا بلصق ملصقات على الأبواب، رافعين لافتة عبر إفريز المتحف الكلاسيكي الجديد كتب عليها: "حرروا فلسطين من الإبادة الجماعية".

وفي بيان قدم للصحافة قبل الاحتجاج من قبل الجبهة الثقافية من أجل فلسطين حرة، شجب ائتلاف المنارة لفلسطين الذي تم تشكيله حديثًا عدم وجود بيانات عامة من المؤسسات الفنية الكبرى بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أشهر في غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني.

ودعا البيان، المتحف إلى الاعتراف علنا بالحرب في غزة باعتبارها إبادة جماعية، مستشهدا بالأدلة التي قدمتها كيانات حقوق الإنسان مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة.

وقالت الجبهة الثقافية، إنها تطالب بالكشف الكامل عن الاستثمارات المرتبطة بالشركات التي تستفيد من تسليح إسرائيل وسحب الاستثمارات اللاحقة من الشركات المرتبطة بإسرائيل، بالإضافة إلى جميع الشركات المصنعة للأسلحة والمراقبة.

• معلومات عن متحف بروكلين:

. بحسب الصفحة الرسمية للمتحف يبلغ عمره 200 عام في هذا العام.

. بدايته كأول مكتبة مجانية في بروكلين تأسست عام 1824.

. تحول بعد ذلك لمركز ثقافي عالمي.

. متحف فني.

. يقع في مدينة نيويورك.

. تبلغ مساحته 560 ألف قدم مربع،

. ثالث أكبر متحف في مدينة نيويورك.

. أحد المؤسسات العظمى في نيويورك.

. مبني على طراز الفنون الجميلة.

. يقع على حافة متنزه بروسبكت.

. يضم 1.5 مليون عمل كجزء من المجموعة.

. يشمل معرض للتحف المصرية من الدرجة الأولى.

.يعرض كل أشكال الفن تقريبًا.

. تشمل المعالم المميزة مجموعة مختارة من اللوحات التي رسمها دينيس هوبر ونورمان روكويل

يضم منحوتات عن أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا،من مصر القديمة والشرق الأدنى.

. يعرض نظرة شاملة لتطور فن النحت عبر الثقافات والفترات المختلفة.