خالد يوسف: كل أفلامي حققت نجاحات كبيرة بنسبة أكثر من 95%

قال المخرج خالد يوسف، إن أكثر أفلامه نجاحًا هي «حين ميسرة» يليه «هي فوضى» ثم «دكان شحاتة»، معقبا: «أفلامي كلها حققت نجاحات كبيرة بنسبة أكثر من 95%».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالخط العريض» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن وظيفة المبدع الأساسية هي الحلم بواقع أكثر جمالًا، حتى لو كان هذا الحلم متصادمًا مع الواقع الذي قد يكون بالفعل جميلاً.

وأشار إلى أن أي قفزة حضارية كبيرة في حياة الأمم والشعوب تأتي من خلال أشخاص يحلمون بواقع أجمل، مستشهدًا بقاسم أمين كمثال على المبدعين الذين حلموا بواقع أفضل، بعدما واجهت دعواته لتحرير المرأة وخروجها للعمل معارضة شديدة من المجتمع في عصره.

ولفت إلى أن دعوة قاسم أمين لم تكن مقبولة لدى المجتمع في ذلك الوقت، بل واجهت معارضة شديدة، لافتا أن البعض اعتبره البعض كافرًا ويهدم القيم الأخلاقية وعادات المجتمع.

وتابع: «مثل هذه الأفكار الخارجة عن الصندوق كانت تصادم قناعات المجتمع في ذلك الوقت.. لولا هذه الدعوة التي كانت ليست على هوى المجتمع وضد المجتمع وقناعاته ومتصادمة معه؛ لما تحققت هذه الإنجازات للمرأة اليوم».