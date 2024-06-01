حماس عن مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن: نحتاج نصوصا واضحة تحقق ما نريده

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الجهد الذي بذلته مصر وقطر كان يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسحب القوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «كان لدينا موقف واضح وتجاوبنا مع هذه الجهود، وهذه الوساطة وقبلنا بالمقترح النهائي الذي قدم من قبل الوسطاء والذي كان بموافقة أمريكية».

وأشار إلى أن فشل الجانب الأمريكي في إلزام الجانب الإسرائيلي وإقناعه بالموافقة على الورقة أدى إلى انهيار كل هذا الجهد الذي تم بناؤه. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن أفكار نظرت إليها الحركة بإيجابية، وتابع: «هذه الأفكار لا تكفي ونحن بحاجة إلى اتفاق كامل لأن التفاصيل لدى الجانب الإسرائيلي لطالما كانت عنوان أزمة دائم، سواء في وقف إطلاق النار ورغبة الإسرائيلي ألّا يكون هذا دائمًا، أو في الانسحاب ومحاولة الإسرائيلي البقاء في مواقع محددة في قطاع غزة أو حتى في عملية التبادل».

واستكمل: «البيان ودعوة الرئيس الأمريكي للوصول إلى اتفاق أمر إيجابي لكن لا يمكن الوصول إلى اتفاق بمجرد الآمال، نحن بحاجة إلى نصوص واضحة تحقق ما نريده وما قلناه، ويقبل بها الإسرائيلي علانية وصراحةً وليس بطريقة المواربة، أو طريقة يمكن من خلالها أن يتملص من أي التزام».

وشدد على أن المبادئ لا تكفي وحدها للوصول إلى اتفاق، هي خارطة طريق، لكنها ليست الصورة التي يمكن الاتفاق عليها.

واستكمل: «نريد وقفًا كاملًا لإطلاق النار، هذا طرحه الرئيس بايدن، لكن كيف؟ وتوقيت ذلك وآلية ذلك؟».