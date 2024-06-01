وزير الدفاع الأمريكي: ليس هناك بديل للحوار مع الصين

شدد وزير الدفاع الأمريكي لوين أوستن، اليوم السبت، على الحاجة للحفاظ على الحوار مع الصين وجيرانها، للحيلولة دون خروج التوترات الحالية في المنطقة عن نطاق السيطرة.

وقال أوستن، أمام مؤتمر حوار شانجريلا الأمني في سنغافورة: "ليست كل المحادثات سارة. ولكن من المهم أن نواصل التحدث مع بعضنا بعضا".

ورغم الاختلافات الواضح في الآراء، لم يعتقد الوزير الأمريكي وجود خطر وشيك من تصاعد الأوضاع.

وقال أوستن في خطابه "لقد سمعتموني أيضا أقول عدة مرات إنه، كما تعلمون، وقوع حرب أو قتال مع الصين ليس أمرا وشيكا، ولا مفر منه، من وجهة نظري".

وفي الوقت نفسه، أشار أوستن إلى أهمية دعم الولايات المتحدة مصالح حلفائها وشركائها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر بين الفلبين والصين، أكد أوستن أهمية الحوار.

وأضاف: "هناك عدد من الأمور التي يمكن أن تحدث في البحر أو في الجو، وندرك ذلك. ولكن هدفنا هو ضمان ألا نسمح للأمور بالخروج عن نطاق السيطرة".

وأجرى وزراء دفاع الولايات المتحدة والصين محادثات مباشرة في سنغافورة أمس، تناولت قضايا تتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، إن أوستن أعرب عن مخاوفه إزاء أنشطة الجيش الصيني حول تايوان. وتحدث أيضا عن دور الصين في دعم صناعة الدفاع الروسية.

ويناقش مئات الوزراء والمسئولين والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم، المشاركين في مؤتمر حوار شانجريلا الذي بدأ أمس الجمعة في سنغافورة، نقاط التوتر والتهديدات الحالية في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أيضا مناقشة قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والأنماط المستقبلية من الحروب.